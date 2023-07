Château-Musée du Cayla : la gentilhommière Château-Musée du Cayla Andillac Catégories d’Évènement: Andillac

Tarn Château-Musée du Cayla : la gentilhommière Château-Musée du Cayla Andillac, 17 septembre 2023, Andillac. Château-Musée du Cayla : la gentilhommière Dimanche 17 septembre, 15h00 Château-Musée du Cayla Entrée libre La parole sera laissée à la pierre afin de raconter l’histoire de la demeure des Guérin autrement. Une pièce inédite du château sera ouverte au public à l’occasion de cette visite. A partir de 16h, l’association Du Moyen-âge à nos jours propose un atelier de taille de pierre pour enfant ainsi qu’une démonstration de sculpture sur pierre. Cette journée s’inscrit dans la programmation des rendez-vous culturels départementaux : DeMain en Main(s) valorisant, en 2023, la transmission des savoir-faire, l’artisanat et les métiers d’art.

