Nuit de l’écriture Château-musée du cayla, 13 mai 2023, Andillac.

Nuit de l’écriture 13 et 14 mai Château-musée du cayla Gratuit, sur réservation, dans la limite des places disponibles (10 personnes maximum).

Le Département du Tarn participe à la Nuit des musées et vous propose des visites du musée du Cayla en nocturne de 18h à 22h, suivies d’une nuit de l’écriture.

A 20h30 : l’artiste Romain Gandolphe, dont l’exposition Dans le corps du texte est en cours au Cayla, donnera à entendre l’intégralité du texte qu’il a écrit lors de sa résidence au Cayla durant l’automne dernier et à partir duquel il a conçu l’exposition. Celle-ci sera pour l’occasion baignée de voix et de couleurs apportant un éclairage inédit sur les textes et les œuvres présentés. Durée : 1 heure

De 22h à 10h le lendemain matin : Romain Gandolphe vous invite à une soirée d’écriture au château inspirée d’une phrase du Journal d’Eugénie de Guérin « Pourquoi dormir au lieu d’écrire ? ».

« Ce château du Cayla est le lieu où vécut Eugénie de Guérin. Dans les pages de ses carnets, elle se pose cette question. Pourquoi dormir au lieu d’écrire ? Comme si écrire pouvait nous être aussi précieux que dormir. Comme si la nuit devait servir, non à se reposer, mais à créer et à penser. Et quels mots nous viennent donc, une fois la nuit tombée, que l’on ne saurait trouver au cœur du jour ? Ces questions que d’autres écrivain·es se posent aussi, je propose que nous y répondions le temps d’une nuit.

Je vous invite, dans la limite de dix personnes, quelle que soit votre expérience de l’écriture, à venir passer la nuit au Chateau-musée du Cayla avec moi. Je vous proposerai une trame à l’intérieur de laquelle chacune et chacun pourra imaginer, inventer et écrire selon ses goûts.

La nuit sera faite de temps de discussion, d’écriture, de partage et de mise en commun, de repos bien sûr, puis d’un temps d’impression pour qu’au petit matin, notre nouvelle soit reliée. Que nous l’emportions avec nous, et en laissions un exemplaire, au sein de l’exposition. »

Romain Gandolphe

Château-musée du cayla Château-musée du Cayla, 81140, Andillac, Tarn, Occitanie Andillac 81140 Tarn Occitanie 05 63 33 90 30 http://musee-cayla.tarn.fr [{« type »: « email », « value »: « centredart@centredartlelait.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0963039884 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-14T00:00:00+02:00 – 2023-05-14T06:00:00+02:00

Romain Gandolphe, résidence au Chateau-musée du Cayla, 2022 © Adagp, Paris, 2023