Visite du Château-musée Samedi 13 mai, 18h00 Château-musée de Tournon Nuit européenne des musées 2023 Château-musée de Tournon 14 place Auguste Faure, Tournon-sur-Rhône

04 75 08 10 30 http://www.chateaumusee-tournon.com Perché sur son rocher, au bord du Rhône, le château de Tournon est l’un des plus beaux de l’Ardèche. Son architecture date essentiellement du XIV-XVIème siècle. C’est ici que vécurent les Seigneurs de Tournon. Le château abrite aujourd’hui un musée aux collections riches et variées. Visitez librement le château et le musée, découvrez les collections permanentes et profitez du coucher de soleil ou de la nuit étoilée sur les terrasses surplomblant le Rhône.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Château-musée de Tournon-sur-Rhône

