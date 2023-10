Performance artistique Château-musée de Tournon Tournon-sur-Rhône, 13 mai 2023, Tournon-sur-Rhône.

Performance artistique Samedi 13 mai, 18h00 Château-musée de Tournon Entrée libre

Au château pour la vie…

Les deux voix de Fanny Lalande et de Julien Vicomte se mêlent pour lire des extraits du Dernier Jour d’un condamné (Victor Hugo) et des extraits d’archives des 18e et 19e siècles sur les prisons du château de Tournon. Pour mettre en résonance ces textes, Corentin Roux et Jérémy Mezzafonte, musiciens, joueront en fonction de ce qu’ils ressentent, créant ainsi une ambiance particulière…

Pour esquisser la présence des prisonniers qui ont laissé leurs noms dans les murs, les silhouettes délicates de Paul Lecat prendront vie au fur et à mesure de la lecture.

Château-musée de Tournon 14 place Auguste Faure, Tournon-sur-Rhône Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Tournon-sur-Rhône 07300 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 08 10 30 http://www.chateaumusee-tournon.com Perché sur son rocher, au bord du Rhône, le château de Tournon est l’un des plus beaux de l’Ardèche. Son architecture date essentiellement du XIV-XVIème siècle. C’est ici que vécurent les Seigneurs de Tournon. Le château abrite aujourd’hui un musée aux collections riches et variées.

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

