Le Château-Musée ouvrira au public gratuitement de 19h à 22h lors de la Nuit européenne des musées. Château-musée de Saumur, 13 mai 2023, Saumur. Le Château-Musée ouvrira au public gratuitement de 19h à 22h lors de la Nuit européenne des musées. Samedi 13 mai, 19h00 Château-musée de Saumur Ateliers en continu, entre 19h et 22h, sans réservation Le Château-Musée ouvrira au public gratuitement de 19h à 22h À la tombée de la nuit, le Château-Musée de Saumur s’éveille dans une ambiance festive et poétique. Du banquet médiéval aux sérénades, le visiteur est invité à découvrir les collections du Musée en utilisant ses cinq sens. Pour la Nuit Européenne des Musées 2023, le Château-Musée de Saumur propose des ateliers flash sensoriels et interactifs afin d’appréhender différemment les œuvres d’art présentées. Atelier 1 : Quelle œuvre es-tu ?

Quelle œuvre se cache derrière ces formes ? En se concentrant uniquement sur le tactile, les visiteurs découvriront les œuvres selon leur relief et leur texture. Puis, ils devront retrouver ces objets parmi les collections présentées au Musée. Durée : 10 min

Lieu : Chambre de parement Atelier 2 : À table avec les ducs d’Anjou !

Plusieurs médiations flash sur la thématique du banquet et de la nourriture aux XIVe et XVe siècles. Les visiteurs devront découvrir les épices présentes à la table du seigneur à l’aide de leur odorat puis ils pourront jouer à des mini-jeux sur la thématique des repas de cette époque. Durée : 10 à 15 min

Lieu : Chambre de parement Atelier 3 : La déclaration d’amour…

Une médiation flash autour du poème et de l’imaginaire : comment déclarer sa flamme à une œuvre d’art ? Quels mots utiliser pour lui dresser le portrait ? Des ateliers interactifs basés sur les perceptions diverses et personnelles de chacun ! Durée : 20 min

Château-musée de Saumur Château, 49400 Saumur Saumur 49400 Maine-et-Loire

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©château-Musée de Saumur

