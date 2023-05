Une soirée dans le parc du Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Château-Musée de Saint-Germain de Livet – SAINT-GERMAIN-DE-LIVET SAINT-GERMAIN-DE-LIVET Catégorie d’Évènement: Saint-Germain-de-Livet Une soirée dans le parc du Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Château-Musée de Saint-Germain de Livet – SAINT-GERMAIN-DE-LIVET, 13 mai 2023, SAINT-GERMAIN-DE-LIVET. Une soirée dans le parc du Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Samedi 13 mai, 18h00 Château-Musée de Saint-Germain de Livet – SAINT-GERMAIN-DE-LIVET Gratuit pour tous A l’occasion de Pierres en Lumières, le Chateau-Musée de Saint-Germain de Livet invite les visiteurs à découvrir l’architecture, le jardin et le parc du Château à travers un angle inédit.

A 19h, balade carte postale pour découvrir les plus beaux points de vues offerts par le site.

Également présentés dés le début de l'après-midi, les travaux d'élèves de l'école d'arts plastiques qui ont réalisés des créations sur le thème du jardin.

