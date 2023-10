FESTIVAL OZARTS – Soirée de clôture ! Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet, 4 novembre 2023, Saint-Germain-de-Livet.

FESTIVAL OZARTS – Soirée de clôture ! Samedi 4 novembre, 17h00 Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Entrée libre et gratuite

SOIRÉE DE CLOTURE

04/11 de 17h à 22h – Parc du Château – Saint-Germain de Livet

Une soirée originale et conviviale qui condensera l’esprit du Festival Ozarts. Au programme, Play-fool nous invite à jouer à un jeu d’arcade sur la façade du Château, les artistes d’Aerosculpture créent un moment suspendu avec le vol de leur comète au-dessus de nos têtes et le groupe Iamverydumb revient pour essaimer leurs notes de musique envoutantes dans ce cadre unique. Et comme point final de cette édition, un feu d’artifice pour nous mettre des paillettes dans les yeux et des étoiles plein la tête !

Jeu vidéo – Mapping

PLAY-FOOL – RGB RACERS

de 17h à 21h30

RGB Racers est un jeu de course géant vidéo-projeté sur la façade du

château, invitant 3 joueurs à piloter un petit vaisseau, grâce à un volant

et une pédale, pour collecter le maximum de bonus et obtenir la première

place de cette course endiablée !

Trépidantes et rythmées, les parties s’enchaînent et la navigation dans le

jeu sont aussi fun que mouvementés prenant des allures de “volant fou”.

Cette installation spectaculaire aux couleurs Pop / Psychédéliques est le

fruit d’un travail de vidéo-mapping qui intègre l’architecture et les reliefs

des façades dans l’espace virtuel du jeu.

Marionettes aÉrostatique

AÉROSCULPTURE – COMÈTES

de 17h à 20h30

Fasciné par les ballons dirigeables et l’idée de flotter dans l’air, Jean-

Pierre David se demande pourquoi la nature n’a pas créé de formes de

vie aérostatiques. Il développe avec Aérosculpture un projet artistique à

base d’hélium. Depuis le milieu des années 1990, il conçoit toutes sortes

d’objets gonflables auxquels il donne vie dans des installations légères

ou de grands spectacles aériens.

Les pilotes, en faisant évoluer les Comètes au-dessus du public s’appliquent

à voler en escadrille, ils enclenchent vrilles et tonneaux et

passent aux raz des têtes, les Comètes ont un vol joyeux qui cherche à

nous raconter l’origine de notre histoire.

Concert

IAMVERYDUMB

à 18h30

Iamverydumb revient pour clôturer le festival avec ses ballades électroniques

et sa pop groovy enveloppé d’un univers sonore riche et intimiste.

Musée numérique

MICRO-FOLIE

de 17h à 21h30

La micro-folie, dispositif numérique et innovant déploie son Musée numérique

le temps de cette soirée.

FEU D’ARTIFICE

à 21h

Infos pratiques :

Petite restauration sur place – Food truck sucré salé – Micro-brasserie Trip-Hop

Château de Saint-Germain de Livet, RD248, 14100 St Germain de Livet

02 31 62 07 70 – 02 31 31 00 03 ou polemuseal@agglo-lisieux.fr

La soirée de clôture sera déroulera dans le parc du château et sera soumise aux aléas

climatiques. Un sens de circulation sera mis en place pour arriver au château. Lampes

et vêtements chauds bienvenus !

Château-musée de Saint-Germain-de-Livet D268 Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie [{« link »: « mailto:polemuseal@agglo-lisieux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T17:00:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00

2023-11-04T17:00:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00

festival ozarts