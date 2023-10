Festival OZARTS Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet, 21 octobre 2023, Saint-Germain-de-Livet.

Festival OZARTS 21 octobre – 4 novembre Château-musée de Saint-Germain-de-Livet gratuite

Du 21 octobre au 27 octobre à l’Ecole de Musique de Saint-Pierre en Auge venez découvrir l’exposition (Un)related to God ! Véritable ping pong créatif dont l’univers évolue à travers les représentations (Un)related to God est le fruit de la collaboration du musicien et producteur Apollo Noir et du réalisateur et dessinateur Thomas Pons. L’exposition raconte le rapport à Dieu à travers les mouvements répétitifs de petits personnages dessinés en silhouette noire. Ces êtres sont une métaphore des Hommes comme les fabricants de leur propre croyance. Le vendredi 27 de 18h à 19h venez découvrir la performance musical et artistique de Thomas Pons et Apollo Noir en lien avec l’exposition.

Du 30 octobre au 2 novembre, l’espace Jacques Brel à Mézidon Vallée d’Auge accueil l’exposition (Un)related to God !

Le 2 novembre la Micro-Folie Lisieux Normandie en collaboration avec le collectif Play Fool réalise un atelier game design. Sur ordinateur venez découvrir la création de circuit et de niveau en traçant et posant des éléments. Attention 5 places sont disponible pour le créneau de 14h à 15h30 et 5 places pour le créneau 15h45 à 17h15. Atelier accessible qu’aux enfants à partir de 8 ans. Inscription obligatoire soit par mail à microfolie@agglo-lisieux.fr ou par téléphone au 06.10.39.76.49.

Le 4 novembre venez découvrir le résultat de cet atelier sur la façade du Chateau de Saint-Germain de Livet lors de la grande soirée de clôture !

Château-musée de Saint-Germain-de-Livet D268 Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « microfolie@agglo-lisieux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0610397649 »}] [{« link »: « mailto:microfolie@agglo-lisieux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

2023-11-04T17:30:00+01:00 – 2023-11-04T22:00:00+01:00

festival musique

Agglomération Lisieux Normandie