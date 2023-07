Cet évènement est passé Visite découverte des extérieurs du château Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet Catégories d’Évènement: Calvados

Saint-Germain-de-Livet Visite découverte des extérieurs du château Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet, 27 juin 2023, Saint-Germain-de-Livet. Visite découverte des extérieurs du château 27 juin – 31 octobre Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Visite guidée, gratuite Du mardi au dimanche à 11h, 12h,14h30,15h30 et 16h30. Visite en anglais à 11h30 Château-musée de Saint-Germain-de-Livet D268 Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T11:00:00+02:00 – 2023-06-27T11:30:00+02:00

2023-10-31T11:00:00+01:00 – 2023-10-31T11:30:00+01:00 Chateau de saint germain de Livet Visite guidée Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Saint-Germain-de-Livet Autres Lieu Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Adresse D268 Ville Saint-Germain-de-Livet Departement Calvados Lieu Ville Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet

Château-musée de Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-de-livet/