Ciné plein air Château-musée de Noirmoutier Noirmoutier-en-l’Île, 13 mai 2023, Noirmoutier-en-l'Île.

Ciné plein air Samedi 13 mai, 22h00 Château-musée de Noirmoutier Gratuit. Sans réservation. Prévoyez chaises et couvertures.

Venez profiter d’une séance de cinéma en plein air dans un cadre exceptionnel ! Dans la cour du château de Noirmoutier, équipés de votre chaise et de votre plaid, partez à la rencontre de ces chasseurs de trésors des temps modernes. Dans la lignée de Indiana Jones et Benjamin Gates, cette adaptation du jeu vidéo Uncharted (Ruben Fleischer, 2022) , vous plonge dans une aventure ponctuée d’énigmes et de rebondissements.

A partir de 19h, restauration rapide sur place avec deux foodtrucks pour pouvoir grignoter un bout avant ou pendant le film…

Début de la projection : 22h, conseillé d’arriver 30 minutes à l’avance pour s’installer correctement !

Château-musée de Noirmoutier Place d’Armes 85330 Noirmoutier-en-l’Île 85330 Vendée Pays de la Loire 0251391042 http://www.ville-noirmoutier.fr Classé Monument Historique depuis 1994, le château de Noirmoutier est l’un des donjons romans le mieux conservé dans la France du Grand Ouest. Un musée, installé au cœur du donjon, permet de découvrir l’histoire locale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-14T00:00:00+02:00

