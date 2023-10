Cet évènement est passé Visite gratuite du château-musée Château-musée de Noirmoutier Noirmoutier-en-l’Île Catégories d’Évènement: Noirmoutier-en-l'Île

Visite gratuite du château-musée Samedi 13 mai, 19h00 Château-musée de Noirmoutier Gratuit. Sans réservation. Le visiteur est invité à se mettre dans la peau d'un archéologue. Plusieurs activités ludiques permettent de comprendre ce métier.

Un bain sonore et lumineux offre un voyage à travers trois sites archéologiques de Noirmoutier, de la Préhistoire au Moyen Âge. Une création originale du collectif Ayekan pour le château.

Un parcours archéo a été conçu permettant de révéler des trésors cachés du château.

Vue panoramique depuis le sommet du donjon.

Portes ouvertes et exposition au Logis du Gouverneur organisé par l’Association des Amis de l’île Noirmoutier

Restauration rapide dans la cour du château avec deux foodtrucks. Château-musée de Noirmoutier Place d'Armes 85330 Noirmoutier-en-l'Île Classé Monument Historique depuis 1994, le château de Noirmoutier est l'un des donjons romans le mieux conservé dans la France du Grand Ouest. Un musée, installé au cœur du donjon, permet de découvrir l'histoire locale.

© Détails Catégories d'Évènement: Noirmoutier-en-l'Île, Vendée

