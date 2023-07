Visite libre des cachots Château-musée de Nemours Nemours, 15 septembre 2023, Nemours.

Visite libre du cachot du château datant du XVIIe siècle.

Château-musée de Nemours Rue Gautier-Ier 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.nemours.fr/chateau-musee Édifice médiéval majeur en Île-de-France, le château – bâti au milieu du XIIe siècle par Gauthier Ier de Villebéon – est classé Monument historique et dispose d’une remarquable chapelle gothique. Propriété de la Ville de Nemours, il est transformé en musée depuis 1903. Deux expositions temporaires annuelles rythment la programmation de l’établissement, labellisé Musée de France, dont les collections comptent plus de 20 000 œuvres d’art (peinture, sculpture, art graphique, photographie, art décoratif…), surtout représentatif du goût de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle. SNCF gare de Nemours Saint-Pierre

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Château-Musée de Nemours