Seine-et-Marne Visite libre des cachots du XVIIe siècle Château-musée de Nemours Nemours, 13 mai 2023, Nemours. Visite libre des cachots du XVIIe siècle Samedi 13 mai, 20h00 Château-musée de Nemours Entrée libre Au XVIIe siècle, le château de Nemours appartient à Monsieur, frère de Louis XIV. Ce dernier décide de transformer le bâtiment en palais de justice et cachots. Lors de la Nuit européenne des musées, les visiteurs peuvent rentrer et découvrir les prisons du XVIIe siècle du château. Château-musée de Nemours Rue Gautier 1er 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 28 27 42 https://www.nemours.fr/chateau-musee http://www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-Mus%C3%A9e-de-Nemours/157031177682395 © château-musée de Nemours Monument phare du sud Seine-et-Marne, venez découvrir les 900 ans d’histoire(s) du Château-Musée de Nemours ainsi que ses expositions temporaires variées tantôt dirigées Beaux-Arts XIXe siècle (sculpture, peinture, art graphique), tantôt tournées vers l’art contemporain, la mode, l’Extrême Orient, la photographie, le spectacle vivant, etc. Parking gratuit sur le Champ de Mars à 7 min à pied, le long du Loing. Stationnement possible dans la Ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Nemours, Seine-et-Marne Autres Lieu Château-musée de Nemours Adresse Rue Gautier 1er 77140 Nemours Ville Nemours

