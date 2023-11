Enquête « Mystère à la Porte Saint Michel » Château Musée de Guérande Guérande, 29 décembre 2023, Guérande.

Enquête « Mystère à la Porte Saint Michel » Vendredi 29 décembre, 11h00, 14h00, 16h00 Château Musée de Guérande Réservation conseillée, conseillée à partir de 7 ans. Tarifs plus de 18 ans 7€ / 6-17 ans 4 € / gratuit -6 ans

Une enveloppe, un message à l’intérieur, et surtout une mission

mystérieuse. En autonomie, explorez la Porte Saint-Michel à travers une

série d’épreuves qui vous demanderont de la réflexion, mais pas

seulement… la coopération entre petits et grands sera ici indispensable !

Château Musée de Guérande porte saint michel 44350 guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guu00e9rande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.portesaintmichel.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-29T11:00:00+01:00 – 2023-12-29T12:00:00+01:00

2023-12-29T16:00:00+01:00 – 2023-12-29T17:00:00+01:00

enquête mystère

Ville de Guérande