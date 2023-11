Cet évènement est passé Démonstration du tour à potier avec Miss Terre Château Musée de Guérande Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Démonstration du tour à potier avec Miss Terre Château Musée de Guérande Guérande, 25 novembre 2023, Guérande. Démonstration du tour à potier avec Miss Terre Samedi 25 novembre, 14h00 Château Musée de Guérande Adulte 6€ / Réduit 5€ / 13-17 ans 4€ / -12 ans gratuit A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle exposition temporaire du Musée de Guérande Gustave Tiffoche potier-sculpteur (1963-1990) ce samedi 25 novembre à 14h, venez découvrir l’univers de la poterie ! Pour cette première journée d’ouverture, la visite de l’exposition est agrémentée d’une démonstration du tour à potier par France Boidin, alias Miss Terre. Potière depuis presque 30 ans, elle déménage son atelier dans l’exposition pour présenter son travail et transmettre sa passion à travers des démonstrations qui font échos aux œuvres de Gustave Tiffoche. Château Musée de Guérande porte saint michel 44350 guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guerande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

