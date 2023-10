Visite Théâtrale : Les Riches Heures de la Porte Saint Michel Château Musée de Guérande Guérande, 31 octobre 2023, Guérande.

Visite Théâtrale : Les Riches Heures de la Porte Saint Michel Mardi 31 octobre, 20h00 Château Musée de Guérande Inscription conseillée, Adulte 6€ / de 6 à 18 ans : 4€ / gratuit -6 ans

Plongez dans l’histoire à la rencontre de personnages haut en couleur,

tout droit sortis d’une époque révolue ! Suivez nos guides-comédiens au

travers de cette visite théâtralisée, ponctuée de surprises et de rencontres

inattendues…

Château Musée de Guérande porte saint michel 44350 guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guu00e9rande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.portesaintmichel.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T20:00:00+01:00 – 2023-10-31T21:00:00+01:00

théâtre patrimoine

Ville de Guérande