Visite guidée de la Porte Saint Michel Château Musée de Guérande Guérande, 27 octobre 2023, Guérande.

Visite guidée de la Porte Saint Michel Vendredi 27 octobre, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 Château Musée de Guérande Plus de 18 ans 8€ / 6-17 ans 4€ / gratuit -6 ans / conseillé à partir de 7 ans

Guidé par un médiateur, vous traverserez les époques à la rencontre de ceux qui ont fait l’histoire de Guérande. Monument défensif, logis-châtelet, prison, mairie puis enfin musée, vous revivrez en moins de 60 minutes de déambulation et d’échanges, les mille vies de cet édifice hors du commun.

Château Musée de Guérande porte saint michel 44350 guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guu00e9rande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.portesaintmichel.fr/ »}]

Ville de Guérande