Spectacle Voyages en percussions Samedi 30 décembre, 13h30 Château-Musée de Gien Voir https://www.chateaumuseegien.fr/fiche-evenement/spectacle-voyages-en-percussions

Voyages en percussions est un éveil à d’autres cultures. Les enfants assistent à cette réjouissante complicité de 2 amis qui ont toujours autant de plaisir à jouer ensemble. C’est festif, parfois drôle ou poétique, toujours généreux…

Sur réservation – à partir de 5 ans – durée 50 minutes environ – tarif d’entrée : gratuit moins de 6 ans / 5 € de 6 à 17 ans / 8 € par adulte – visite libre du musée incluse

Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 67 69 69 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaumuseegien.fr/fiche-evenement/spectacle-voyages-en-percussions »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.musee-gien@loiret.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-30T13:30:00+01:00 – 2023-12-30T15:00:00+01:00

FMACEN045V50BCHW

Naeder Jean-Philippe