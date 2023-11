Spectacle Music Hall : La puce à l’oreille, on va sauver la planète ! Château-Musée de Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien Spectacle Music Hall : La puce à l’oreille, on va sauver la planète ! Château-Musée de Gien Gien, 28 décembre 2023, Gien. Spectacle Music Hall : La puce à l’oreille, on va sauver la planète ! 28 et 29 décembre Château-Musée de Gien Voir https://www.chateaumuseegien.fr/fiche-evenement/spectacle-music-hall-la-puce-loreille-va-sauver-la-planete L’écologie, le recyclage pour sauver la planète et les animaux, la tolérance, sont autant de thème abordés en chanson, magie, sketch ou mime, le tout avec humour et bonne humeur !

Invités sur la scène, les enfants deviendront un instant magicien ou chanteur…. Sur réservation (au 02.38.29.81.46 ou chateau.musee-gien@loiret.fr) – spectacle tout public dès 4 ans – durée 1h15 environ Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaumuseegien.fr/fiche-evenement/spectacle-music-hall-la-puce-loreille-va-sauver-la-planete »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.musee-gien@loiret.fr »}] [{« link »: « mailto:chateau.musee-gien@loiret.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-28T13:30:00+01:00 – 2023-12-28T15:00:00+01:00

2023-12-28T13:30:00+01:00 – 2023-12-28T15:00:00+01:00

2023-12-29T13:30:00+01:00 – 2023-12-29T15:00:00+01:00

