Visite-animée : La chasse aux bonbons du baron Château-Musée de Gien Gien, 22 octobre 2023, Gien.

Visite-animée : La chasse aux bonbons du baron 22 octobre – 1 novembre

Chaque année, à l’approche d’halloween, le fantôme du Baron Yvon François Louis Philippe Gilbert d’Antremont, dit « le glouton » ( dont le portrait du 18ème siècle orne les murs de l’ancienne demeure d’Anne de France), s’amuse à cacher en ces lieux un coffre rempli de friandises.

Esther, la gouvernante « un peu flippante » du château vous invite donc à une séance de chasse un peu particulière !

Votre mission ? Relever les gentils défis de cet ancien résident un peu farceur afin de retrouver le précieux trésor ! Alors ? Un sort ou des bonbons ?

Nous invitons nos chasseurs de bonbons à venir déguisés !

De 6 ans à 10 ans – sur réservation – Durée 1h00 environ.

Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T14:30:00+02:00 – 2023-10-22T15:30:00+02:00

2023-11-01T13:30:00+01:00 – 2023-11-01T14:30:00+01:00

château-musée de Gien