Soirée en terrasse « HAMAC » Château-Musée de Gien, 29 juillet 2023, Gien.

Soirée en terrasse « HAMAC » Samedi 29 juillet, 20h00 Château-Musée de Gien Voir https://www.chateaumuseegien.fr/

Le Loiret n’est pas le Tennessee et Gien n’est pas Nashville bien sûr, mais quand on écoute HAMAC on a quand même un peu l’impression d’avoir traversé l’Océan.

Trois bonshommes, trois guitares et nous voilà partis pendant un temps sur la mythique Route 66. HAMAC a plus de 20 ans d’existence et à eux trois plus de 120 ans de métier ! C’est peut-être pour ça qu’ils sont toujours là ! Professionnels jusqu’au bout du médiator ! Partez avec eux dans le Bayou ou dans les rues de Memphis vous ne regretterez pas le voyage !

Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 67 69 69 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaumuseegien.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.musee-gien@loiret.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T20:00:00+02:00 – 2023-07-29T22:00:00+02:00

2023-07-29T20:00:00+02:00 – 2023-07-29T22:00:00+02:00

FMACEN045V50A45S

HAMAC