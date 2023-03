Les Egg’xperts mènent l’enquête ! Château-musée de Gien, 17 avril 2023, Gien.

Les Egg’xperts mènent l’enquête ! 17 et 24 avril Château-musée de Gien sur réservation

Un terrible drame vient de se produire. L’œuf précieux du célèbre collectionneur Van Papoule a disparu, mais l’inspectrice Joan Deufopla va mener l’enquête ! Pour cela elle sollicite ses jeunes « Egg’xperts » pour l’aider.

Sur réservation- à partir de 7/8 ans – durée 1h environ

Château-musée de Gien Place du château, Gien Gien La Petite Anesse Loiret Centre-Val de Loire 02 38 67 69 69 http://www.chateaumuseegien.fr/ https://fr-fr.facebook.com/chateaumuseedegien/ [{« type »: « phone », « value »: « 02.38.29.81.46 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.38.67.69.69 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.musee-gien@loiret.fr »}] Dominant la ville de Gien et la Loire, le château actuel a été construit à partir de 1482, sur l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale, à la demande d’Anne de Beaujeu. Cette dernière a marqué la ville de son empreinte et transformé le château en un édifice Renaissance avec une architecture plus décorative. François Ier, Catherine de Médicis, Charles IX ou encore Louis XIV et sa cour y ont séjourné. Au XIXe, le Département achète le monument qui devient un bâtiment administratif avant de trouver sa vocation de musée comme il l’est devenu aujourd’hui.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-17T14:30:00+02:00 – 2023-04-17T16:00:00+02:00

2023-04-24T14:30:00+02:00 – 2023-04-24T16:00:00+02:00

enquête visite

chateaugien