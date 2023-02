Weekend de gratuité des loirétains Château-Musée de Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien

Voir https://www.chateaumuseegien.fr/fiche-evenement/week-end-gratuit-des-loiretains Les habitants ou natifs du 45 sont invités, par le Département, à visiter gratuitement ses châteaux et musées (château-musée de Gien, musée de Lorris, château de Sully-sur-Loire et château de Chamerolles). L’occasion de (re)découvrir les incontournables du patrimoine loirétain ! Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

