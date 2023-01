Atelier créatif Le carnaval des animaux Château-musée de Gien Gien Catégories d’Évènement: Gien

Loiret

Atelier créatif Le carnaval des animaux Château-musée de Gien, 13 février 2023, Gien. Atelier créatif Le carnaval des animaux 13 – 24 février Château-musée de Gien

Sur réservation- à partir de 6 ans – durée 1h30 environ Atelier inclus dans le billet d’entrée

Création de masque en forme d’animaux Château-musée de Gien Place du château, Gien La Petite Anesse Gien Loiret Centre-Val de Loire

02 38 67 69 69 http://www.chateaumuseegien.fr/ https://fr-fr.facebook.com/chateaumuseedegien/ Dominant la ville de Gien et la Loire, le château actuel a été construit à partir de 1482, sur l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale, à la demande d’Anne de Beaujeu. Cette dernière a marqué la ville de son empreinte et transformé le château en un édifice Renaissance avec une architecture plus décorative. François Ier, Catherine de Médicis, Charles IX ou encore Louis XIV et sa cour y ont séjourné. Au XIXe, le Département achète le monument qui devient un bâtiment administratif avant de trouver sa vocation de musée comme il l’est devenu aujourd’hui. Après une brève présentation de certains animaux exposés dans le musée (ours grizzli, léopard, faucon gerfaut et Lion), les enfants décoreront, à partir d’un patron (fourni – plusieurs modèles au choix), un masque aux traits animaliers connus ou imaginaires (éléphant, chien, licorne, lapin, dragon, chat/tigre/lion…)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T14:30:00+01:00

2023-02-24T15:30:00+01:00 CD45

Lieu Château-musée de Gien Adresse Place du château, Gien La Petite Anesse Ville Gien Departement Loiret

Gien Loiret