Visite-enquête pour enfant « L’étrange affaire du tableau » Château-Musée de Gien Gien Catégorie d’évènement: Gien

Visite-enquête pour enfant « L’étrange affaire du tableau » Château-Musée de Gien, 26 octobre 2022, Gien. Visite-enquête pour enfant « L’étrange affaire du tableau » 26 octobre et 2 novembre Château-Musée de Gien

Voir https://www.chateaumuseegien.fr/fiche-evenement/visite-enquete-pour-enfant-letrange-affaire-du-tableau

La célèbre détective giennoise revient pour une enquête ! Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien Un des tableaux du musée a été vandalisé et Sam Tracasse a encore besoin de votre aide pour identifier le coupable ! A partir de 7/8 ans – sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T14:30:00+02:00

2022-11-02T14:30:00+01:00 CD45

Détails Catégorie d’évènement: Gien Autres Lieu Château-Musée de Gien Adresse Place du Château, Gien Ville Gien lieuville Château-Musée de Gien Gien

Château-Musée de Gien Gien https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Visite-enquête pour enfant « L’étrange affaire du tableau » Château-Musée de Gien 2022-10-26 was last modified: by Visite-enquête pour enfant « L’étrange affaire du tableau » Château-Musée de Gien Château-Musée de Gien 26 octobre 2022 Château-musée de Gien Gien Gien

Gien