Conférence « Jeanne la boiteuse » Samedi 22 octobre, 14h30 Château-Musée de Gien

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveau une conférence organisée par la SHAG (Société Historique et Archéologique du Giennois) à l’occasion des 500 ans de la disparition d’Anne de Beaujeu. Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveau une conférence organisée par la SHAG (Société Historique et Archéologique du Giennois) à l’occasion des 500 ans de la disparition d’Anne de Beaujeu. Par Françoise MICHAUD-FREJAVILLE, professeur émérite d’histoire médiévale à l’Université d’Orléans, spécialiste de l’histoire de l’Occident des XIIIe-XVIe siècles, Présidente Honoraire de la SAHO. Conférence gratuite

