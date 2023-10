Cet évènement est passé Concert Jazzy – Année Folles Château musée de Dieppe Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Concert Jazzy – Année Folles Samedi 13 mai, 21h00 Château musée de Dieppe Dans la limite des places disponibles.

par la classe de chant et choeur lyrique du Conservatoire Camille-Saint-Saëns

dirigée par Fréderic Gravey

accompagnement au piano par Natalia Flament Le Musée s’associe au Conservatoire Camille-Saint-Saëns pour vous accueillir dans une ambiance jazzy, digne des années folles, période durant laquelle les collections muséales se sont installées au château. Il s’agit d’une occasion unique de découvrir le Musée de nuit. Château musée de Dieppe Rue de Chastes, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie 02 35 06 61 99 http://www.dieppe.fr http://www.facebook.com/museededieppe/;https://www.instagram.com/museededieppe/ Perché sur la falaise, le château de Dieppe (XIVe – XXe siècle) est le témoin des fortifications côtières de la Manche. Ses terrasses se visitent gratuitement aux horaires du musée.

Le musée y est installé depuis 1923. Il présente la richesse de l’histoire maritime de la ville et de son port à travers ses objets et ses représentations. Gratuit – de 20h à minuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Gratuit – de 20h à minuit

