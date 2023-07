Assistez à un concert baroque costumé dans un château Château-Musée Bucheneck Soultz-Haut-Rhin Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Soultz-Haut-Rhin Assistez à un concert baroque costumé dans un château Château-Musée Bucheneck Soultz-Haut-Rhin, 17 septembre 2023, Soultz-Haut-Rhin. Assistez à un concert baroque costumé dans un château Dimanche 17 septembre, 14h00 Château-Musée Bucheneck Plusieurs moments musicaux jalonneront l’après-midi afin d’accompagner les visiteurs dans une ambiance propice à la découverte des collections du château.

Les « Agrémens Enchanteurs de Thann » seront les invités de la journée et proposeront des œuvres de Haendel, Telemann, Hotteterre, Loeillet, Bach… Ils porteront des costumes d’époque pour l’occasion. Château-Musée Bucheneck Rue du Kageneck, 68360 Soultz Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est 03 89 76 02 22 http://www.ville-soultz.fr/p_bucheneck.aspx https://fr-fr.facebook.com/Ch%C3%A2teau-mus%C3%A9e-Bucheneck-1397464190472980/ Ce château à douves du Haut Moyen Âge, le Bucheneck, fut investi par plusieurs familles nobles, des Ferrette aux Pfaffenheim, en passant par les chevaliers de Sultz. En 1289, il devint le siège du bailli épiscopal. Vendu en 1793 comme bien national à des particuliers, il appartient, depuis 1977, à la Ville de Soultz. Dix salles offrent aux visiteurs un tour d’horizon de l’histoire de Soultz : les grandes familles, l’illustrateur Robert Beltz, les métiers anciens, l’ordre de Malte, la mémoire juive, des costumes… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

