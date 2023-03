Visite à la lampe torche Château-Musée Azay-le-Ferron Catégories d’Évènement: Azay-le-Ferron

Indre

Visite à la lampe torche Château-Musée, 13 mai 2023, Azay-le-Ferron. Visite à la lampe torche Samedi 13 mai, 20h00 Château-Musée Visite guidée noctune du château avec ambiance lampe toche, découverte de pièces magnifiquement meublées avec saynètes. Château-Musée 31/33 rue Hersent-Luzarche 36290 Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron 36290 Vilaine Indre Centre-Val de Loire 02 54 39 20 06 http://www.chateau-azay-le-ferron.com/fr/ Un patrimoine exceptionnel, le château d’Azay-le-Ferron, d’une riche architecture du XVe au XVIIIe siècle, est une véritable machine à voyager dans le temps qui nous transportera à travers les styles et les époques artistiques. Vous parcourez les nombreux salons, chambres, salle à manger, cuisine, bibliothèque… Soit environ 15 pièces somptueusement meublées dans lesquelles vivait la famille Hersent-Luzarche, propriétaire depuis 1852, qui a légué le domaine à la ville de Tours en 1951. Le château et son parc sont classés au titre des Monuments historiques depuis 1949 (château) et 1950 (parc). Le château est entré en 1951 dans le patrimoine de la Ville de Tours grâce au legs de Madame Georges Hersent, née Marthe Luzarche d’Azay. Parking public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

