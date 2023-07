TILLIACUM X T LESCO P – LAST DANCE Château Mouzeil Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Mouzeil TILLIACUM X T LESCO P – LAST DANCE Château Mouzeil, 25 novembre 2023, Mouzeil. Mouzeil,Loire-Atlantique Scénographie – Tilliacum Sound – T.lesco.P Sound system.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Château Lieu-dit Cope-Choux

Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Scenography – Tilliacum Sound – T.lesco.P Sound system Escenografía – Tilliacum Sonido – T.lesco.P Sistema de sonido Bühnenbild – Tilliacum Sound – T.lesco.P Sound system Mise à jour le 2023-07-11 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Mouzeil Autres Lieu Château Adresse Château Lieu-dit Cope-Choux Ville Mouzeil Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Château Mouzeil

Château Mouzeil Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouzeil/