Visite théâtralisée | Château Mounet Sully Château Mounet Sully Bergerac, 22 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Un événement à destination de : « tout public. »

Dans le décor original de ce château des 16, 18 et 19éme siècles, le public évolue au cœur d’une intrigue en cinq tableaux d’1H30 de cette aventure culturelle.

Des personnages hauts en couleurs évoluent en costumes d’époque, comme Sarah Bernhardt, Mounet-Sully et bien d’autres, qui ont marqués la mémoire de Bergerac.

En immersion, les visiteurs deviennent spectateurs, au travers du château, qui leur livre des faits historiques, mis en scène et captivants.

Insolite et drôle, le spectacle vivant au travers du château Mounet-Sully, accueille sur réservations, avec d’autres dates à suivre.

Rafraichissements et restauration possible sur place au bar du château le samedi.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Château Mounet Sully Route de Mussidan

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An event for : « all audiences. »

In the original setting of this 16th-, 18th- and 19th-century château, the audience is drawn into the heart of this cultural adventure in five 1? hour scenes.

Colorful characters in period costume, including Sarah Bernhardt, Mounet-Sully and many others who have left their mark on Bergerac?s memory.

Immersed in the castle, visitors become spectators, as they are treated to captivating, staged historical facts.

Unusual and funny, the live show through the Château Mounet-Sully is open to bookings only, with other dates to follow.

Refreshments and catering available at the château bar on Saturday

Un evento para : « todos los públicos »

En el marco original de este castillo de los siglos XVI, XVIII y XIX, el público se embarca en un viaje fascinante a través de cinco escenas de una hora y media de duración de esta aventura cultural.

Coloridos personajes vestidos de época, como Sarah Bernhardt, Mounet-Sully y muchos otros que han dejado su huella en la historia de Bergerac.

Los visitantes se sumergen en el castillo y se convierten en espectadores de una cautivadora presentación de hechos históricos.

Insólito y divertido, el espectáculo en directo en el Château Mounet-Sully está abierto únicamente a reservas, con otras fechas pendientes.

Refrescos y comida disponibles en el bar del castillo los sábados

Eine Veranstaltung für : » jedes Publikum »

In der Originalkulisse des Schlosses aus dem 16., 18. und 19. Jahrhundert erlebt das Publikum eine Handlung in fünf anderthalbstündigen Szenen dieses kulturellen Abenteuers.

In historischen Kostümen treten farbenfrohe Charaktere wie Sarah Bernhardt, Mounet-Sully und viele andere auf, die das Gedächtnis von Bergerac geprägt haben.

Die Besucher tauchen ein und werden zu Zuschauern, die durch das Schloss geführt werden, das ihnen historische Fakten vermittelt, inszeniert und fesselnd.

Die ungewöhnliche und lustige Live-Show im Schloss Mounet-Sully ist nur mit Reservierung zugänglich.

Erfrischungen und Verpflegung sind am Samstag in der Schlossbar vor Ort möglich

