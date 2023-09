Cet évènement est passé Atelier d’initiation aux instruments traditionnels réunionnais Château Morange Saint-Denis Catégorie d’Évènement: Saint-Denis Atelier d’initiation aux instruments traditionnels réunionnais Château Morange Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis. Atelier d’initiation aux instruments traditionnels réunionnais Samedi 16 septembre, 09h00 Château Morange Journées européennes du patrimoine 2023 Après avoir découvert les instruments traditionnels lors de l’exposition, l’association Génération Pont Neuve vous propose un atelier d’initiation aux instruments de musique traditionnels réunionnais. Château Morange 2 Rue du Château Morange, 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97488 Saint-Jacques La Réunion https://www.facebook.com/EspaceChateauMorange/ Château Morange est un monument historique de l’île de La Réunion. Bâtiment néo-classique édifié au XIXe siècle, il fit office de prison pour des exilés tels que le raïs marocain Abd-Del-Krim. Il fut aussi une Maison des Jeunes et de la Culture. Château Morange est désormais un centre culturel tourné vers l’audiovisuel. Parking gratuit à l’arrière du château – présence de rampes d’accès Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

