Salon du livre d’Histoire Château Monts-sur-Guesnes, 11 novembre 2023, Monts-sur-Guesnes.

Monts-sur-Guesnes,Vienne

Le salon se tiendra dans la boutique et dans la salle des Jeux du Château de Monts-sur-Guesnes.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Château rue des Marronniers

Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The show will be held in the store and games room of the Château de Monts-sur-Guesnes

La exposición tendrá lugar en la tienda y la sala de juegos del castillo de Monts-sur-Guesnes

Die Messe findet in der Boutique und im Salle des Jeux des Château de Monts-sur-Guesnes statt

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais