Visitez une forteresse mystérieuse Château Montcornet, 15 septembre 2023, Montcornet.

Visitez une forteresse mystérieuse 15 – 17 septembre Château Visite (guidée) du Château : Adulte : 3€ ; 7-18 ans : 2€ ; Parcours découverte (pour les enfants) : 1€. Attention : réservation obligatoire pour les scolaires le vendredi.

Des membres de l’association des « Amis de Montcornet » seront présents pour proposer des visites guidées sur la longue histoire du Château, son développement dans le temps et sur la vie dans un château fort.

Château 11 terre cadet 08090 Montcornet Montcornet 08090 Ardennes Grand Est +33 6 32 36 97 36 http://chateaudemontcornet.fr https://www.facebook.com/chateaudemontcornetardennes [{« type »: « email », « value »: « info@chateaudemontcornet.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 6 32 36 97 36 »}] Le Château de Montcornet est une perle rare dans les Ardennes, par son authenticité, et par l’architecture d’un plan de feu unique. Cette forteresse médiévale fût construite entre les XIe et XIIe siècles. Antoine de Croy, seigneur du château à partir du XVe siècle, y apporta d’importantes transformations, en s’adaptant à la modernisation des dispositifs d’attaque et de défense avec les armes nouvelles que constituent l’artillerie et l’utilisation de la poudre. En 1613, Charles de Gonzague l’achète. Il était en train de faire construire, à quelque distance de là, Charleville, capitale de sa principauté d’Arches. Le château passe aux mains des La Meilleraye, puis au duc d’Aiguillon qui le démantèle en 1766. Il fait l’objet de restaurations depuis 50 ans et est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1926.

Depuis plus de 60 ans, trois générations de bénévoles travaillent à la conservation et mise en valeur de ce château. Leur travail a permis son ouverture au public, et, chaque été, de nombreux évènements ont lieu dans ce cadre hors du commun: visites historiques, jeux de pistes, reconstitution médiévales, escape games, concerts, etc… Les bénévoles de l’Association des Amis de Montcornet viennent de toute la France et de l’étranger pour faire connaître et surtout faire vivre ce magnifique château. Parking gratuit sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

VanHaaster