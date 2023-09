Spectacle en plein air Château Montaner, 29 septembre 2023, Montaner.

Montaner,Pyrénées-Atlantiques

L’Enfant et les Sortilèges par la compagnie La Cie La Mandragore vous propose un spectacle en plein air melânt cirque, théâtre et danse au château de Montaner illuminé durant 50 minutes pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Venez nombreux parent, enfants et habitants du Val d’Adour !!

A partir de 5 ans.

2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 . EUR.

Château MONTANER

Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’Enfant et les Sortilèges by La Cie La Mandragore offers an open-air show combining circus, theater and dance at the illuminated Château de Montaner, lasting 50 minutes and delighting young and old alike.

Come one, come all, parents, children and residents of the Val d’Adour!

Ages 5 and up

L’Enfant et les Sortilèges de La Cie La Mandragore ofrece un espectáculo al aire libre que combina circo, teatro y danza en el iluminado Château de Montaner durante 50 minutos, para deleite de grandes y pequeños.

Vengan todos, padres, niños y habitantes del Val d’Adour

A partir de 5 años

L’Enfant et les Sortilèges (Das Kind und die Zaubereien) von der Theatergruppe La Cie La Mandragore bietet Ihnen eine Freilichtaufführung mit Zirkus, Theater und Tanz im Schloss von Montaner, das 50 Minuten lang zur Freude von Groß und Klein beleuchtet ist.

Kommen Sie zahlreich, Eltern, Kinder und Einwohner des Val d’Adour!

Ab 5 Jahren

