Journées Européennes du Patrimoine Château, 16 septembre 2023, Montaner.

Montaner,Pyrénées-Atlantiques

Campement viking Nordvegir

Pour les Journées du Patrimoine, la troupe Nordvegir installe un campement viking complet dans la cour du château : artisanat et jeux vikings traditionnels, forge, démonstration de combats… Les visiteurs pourront également se glisser dans l’équipement d’un vrai viking !

Pour ces deux journées l’accès au campement viking est gratuit, la visite du donjon est payante au tarif habituel..

2023-09-16 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-17 12:30:00. EUR.

Château MONTANER

Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Nordvegir Viking camp

For the Journées du Patrimoine, the Nordvegir troupe is setting up a full Viking camp in the castle courtyard, featuring traditional Viking crafts and games, a blacksmith’s forge and a fighting demonstration Visitors can also slip into real Viking gear!

Access to the Viking camp is free for both days, while the keep is open to the public at the usual rate.

Campamento vikingo Nordvegir

Para las Jornadas del Patrimonio, la compañía Nordvegir instalará un campamento vikingo completo en el patio del castillo: artesanía y juegos tradicionales vikingos, herrería, demostraciones de combate.. Los visitantes también podrán vestirse como un auténtico vikingo

La entrada al campamento vikingo es gratuita durante estos dos días, pero la visita a la torre del homenaje tiene un coste.

Wikingerlager Nordvegir

Für die Tage des Kulturerbes baut die Gruppe Nordvegir ein komplettes Wikingerlager im Schlosshof auf: traditionelle Wikingerhandwerke und -spiele, Schmiedekunst, Kampfvorführungen? Die Besucher können auch in die Ausrüstung eines echten Wikingers schlüpfen!

Der Eintritt zum Wikingerlager ist an beiden Tagen frei, für den Besuch des Bergfrieds wird der übliche Eintrittspreis erhoben.

Mise à jour le 2023-05-26 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65