Soirée concert Château Montaner, 7 juillet 2023, Montaner.

Montaner,Pyrénées-Atlantiques

Concert du groupe Rundinelle, « Tras OS Montes » – Au delà des monts.

Les hirondelles de Rundinelle mettent en voix et en musique des collectages de chants du nord du Portugal et des monodies corses rares. Des petits bijoux d’e pièglerie, des fables montagnardes, des histoires de mules et de bandits, de tendres berceuses. Mélodies escarpées, plectre et cordes tombissantes pour un répertoire surprenant de beauté.

Proposé par la SMAC, la GESPE et la communauté de communes Adour Madiran.

Entrée libre..

2023-07-07 20:30:00 fin : 2023-07-07 . EUR.

Château MONTANER

Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Rundinelle group, « Tras OS Montes » – Beyond the mountains.

The swallows of Rundinelle set to voice and music collections of songs from northern Portugal and rare Corsican monodies. Little jewels of e pièglerie, mountain fables, stories of mules and bandits, tender lullabies. Steep melodies, plectrum and falling strings for a surprisingly beautiful repertoire.

Presented by SMAC, GESPE and the Adour Madiran community of communes.

Free admission.

Concierto del grupo Rundinelle, « Tras OS Montes » – Más allá de las montañas.

Las golondrinas de Rundinelle ponen voz y música a colecciones de canciones del norte de Portugal y raras monodias corsas. Pequeñas joyas de e pièglerie, fábulas montañesas, historias de mulas y bandidos, tiernas nanas. Melodías empinadas, plectro y cuerdas que caen para un repertorio sorprendentemente bello.

Presentado por el SMAC, el GESPE y la comunidad de municipios del Adour Madiran.

Entrada gratuita.

Konzert der Gruppe Rundinelle, « Tras OS Montes » – Über die Berge.

Die Schwalben von Rundinelle verleihen Gesangssammlungen aus Nordportugal und seltenen korsischen Monodien Stimme und Musik. Kleine Juwelen der E-Pièglerie, Bergfabeln, Geschichten von Maultieren und Banditen, zarte Wiegenlieder. Steile Melodien, Plektrum und fallende Saiten sorgen für ein überraschend schönes Repertoire.

Angeboten von der SMAC, der GESPE und der Communauté de communes Adour Madiran.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65