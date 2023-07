Soirée orchestre et Dégustation au Château Monconseil-Gazin Château Monconseil-gazin Plassac Catégories d’Évènement: Gironde

Plassac Soirée orchestre et Dégustation au Château Monconseil-Gazin Château Monconseil-gazin Plassac, 8 juillet 2023, Plassac. Soirée orchestre et Dégustation au Château Monconseil-Gazin Samedi 8 juillet, 18h30 Château Monconseil-gazin Réservation obligatoire. En partenariat avec l’Orchestre d’Harmonie de Cars et Blaye, les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux vous ouvrent leurs portes les soirées « Orchestre et dégustations » de 18h30 à 20h.

Samedi 8 juillet 2023, vous avez rendez-vous au Château Monconseil-Gazin pour une soirée musicale et festive en présence de l’orchestre complet. AU PROGRAMME : 1h de concert par l’Orchestre d’Harmonie de Cars & Blaye

1 verre de vin (jus de raisin pour les enfants)

Planches apéritives Réservation obligatoire Château Monconseil-gazin 15 Route de Compostelle, 33390 plassac Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/Soiree-Orchestre-Degustation »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:30:00+02:00 – 2023-07-08T20:30:00+02:00

2023-07-08T18:30:00+02:00 – 2023-07-08T20:30:00+02:00 concert orchestre Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Plassac Autres Lieu Château Monconseil-gazin Adresse 15 Route de Compostelle, 33390 plassac Ville Plassac Departement Gironde Lieu Ville Château Monconseil-gazin Plassac

Château Monconseil-gazin Plassac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plassac/