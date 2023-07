Orthez et les guerres de religion contés par le Baron d’Arros Château Moncade Orthez, 16 septembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre des journées du patrimoine, redécouvrez Orthez en plongeant dans la période sombre des guerres de religion dans le royaume de France et dans le Béarn en 1560 guidé par le Baron d’Arros, baron protestant du Béarn, en costume d’époque..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 19:00:00. EUR.

Château Moncade

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of Heritage Days, rediscover Orthez by immersing yourself in the dark period of the Wars of Religion in the Kingdom of France and Béarn in 1560, guided by Baron d?Arros, Protestant baron of Béarn, in period costume.

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, redescubra Orthez sumergiéndose en el oscuro periodo de las Guerras de Religión en el Reino de Francia y en Béarn en 1560, guiado por el barón de Arros, barón protestante de Béarn, vestido de época.

Entdecken Sie Orthez im Rahmen der Tage des offenen Denkmals neu und tauchen Sie ein in die düstere Zeit der Religionskriege im Königreich Frankreich und im Béarn im Jahr 1560. Der Baron d’Arros, ein protestantischer Baron des Béarn, führt Sie in einem historischen Kostüm.

