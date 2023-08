Journées du patrimoine : Château Moncade Château Moncade Orthez, 16 septembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Sur les hauteurs de la ville, le château Moncade, demeure des Vicomtes de Béarn, témoigne d’un passé riche et mouvementé. Venez découvrir, en visite libre, son architecture militaire, son fossé maçonné, son donjon de 33m de haut et l’histoire méconnue de Gaston Fébus..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. EUR.

Château Moncade Rue Moncade

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



High above the town, Château Moncade, home of the Viscounts of Béarn, bears witness to a rich and eventful past. Come and discover its military architecture, masonry moat, 33m-high keep and the little-known story of Gaston Fébus.

En lo alto de la ciudad, el castillo de Moncade, residencia de los vizcondes de Bearn, es testigo de un pasado rico y lleno de acontecimientos. Visite con un guía su arquitectura militar, su foso de mampostería, su torre del homenaje de 33 metros de altura y la historia poco conocida de Gaston Fébus.

Das Schloss Moncade liegt auf den Anhöhen der Stadt und ist der Wohnsitz der Vicomtes de Béarn. Es zeugt von einer reichen und bewegten Vergangenheit. Entdecken Sie bei einer freien Besichtigung seine Militärarchitektur, seinen gemauerten Graben, seinen 33 m hohen Bergfried und die unbekannte Geschichte von Gaston Fébus.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Coeur de Béarn