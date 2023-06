Distillerie Spiritus Vocatus – Elixir4 Château-monastère de la Corroirie , Route de Loches Montrésor, 29 juin 2023, Montrésor.

Montrésor,Indre-et-Loire

La vodka Elixir4 est subtilement parfumée avec des Angéliques, du CBD, des Roses et du Miel.

Directement récoltés dans le parc du château-monastère de la Corroirie et distillé sur place avec des plantes fraichement cueillies.

Elle est distillée 6 fois à partir de blé tendre français..

Vendredi à 17:00:00 ; fin : . 12 EUR.

Château-monastère de la Corroirie , Route de Loches

Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Elixir4 vodka is subtly flavored with Angelica, CBD, Roses and Honey.

Directly harvested in the park of the castle-monastery of Corroirie and distilled on site with freshly picked plants.

It is distilled 6 times from French soft wheat.

El vodka Elixir4 está sutilmente aromatizado con angélica, CBD, rosas y miel.

Cosechado directamente en el parque del castillo-monasterio de La Corroirie y destilado in situ con plantas recién recogidas.

Se destila 6 veces a partir de trigo blando francés.

Der Wodka Elixir4 ist dezent mit Angelikawurzel, CBD, Rosen und Honig aromatisiert.

Er wird direkt im Park des Schlosses und Klosters La Corroirie geerntet und vor Ort mit frisch gepflückten Pflanzen destilliert.

Er wird sechsmal aus französischem Weichweizen destilliert.

Mise à jour le 2023-06-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire