Portes ouvertes au Château Mémoires Château Mémoires Saint-Maixant, 9 décembre 2023, Saint-Maixant.

Saint-Maixant,Gironde

Le Château Mémoires vous invite à ses portes ouvertes.

Nous sommes prêts à vous accueillir pour un week-end de festivité et de convivialité.

Au programme :

– Dégustation des nouveaux millésimes

– Samedi midi grand buffet autour de produits locaux

– Dimanche repas dans nos chais dans un esprit de convivialité et de partage accompagné d’un concert de Kairos Trio.

Repas offert à partir de 50€ d’achat..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . EUR.

Château Mémoires Lieu-dit Cussol

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château Mémoires invites you to its open house.

We look forward to welcoming you for a weekend of festivities and conviviality.

On the program:

– Tasting of new vintages

– Saturday lunchtime buffet featuring local produce

– Sunday lunch in our cellars in a spirit of conviviality and sharing, accompanied by a concert by Kairos Trio.

Meal offered for purchases of 50? or more.

Château Mémoires le invita a su jornada de puertas abiertas.

Le esperamos para un fin de semana de fiesta y convivencia.

En el programa

– Degustación de nuevas añadas

– Buffet del sábado con productos locales

– El domingo, almuerzo en nuestras bodegas en un ambiente de convivencia y de compartir, acompañado de un concierto del Trío Kairos.

Comida gratuita por compras superiores a 50 euros.

Das Château Mémoires lädt Sie zu seinem Tag der offenen Tür ein.

Wir sind bereit, Sie zu einem Wochenende voller Festlichkeit und Geselligkeit zu empfangen.

Auf dem Programm stehen :

– Verkostung der neuen Jahrgänge

– Samstagmittag großes Buffet rund um lokale Produkte

– Sonntag Essen in unseren Weinkellern in einem Geist der Geselligkeit und des Teilens, begleitet von einem Konzert des Kairos Trios.

Ab einem Einkaufswert von 50 Euro ist das Essen kostenlos.

