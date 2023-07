Exposition d’aquarelles et dessins sur le patrimoine local et régional Château médiéval d’Oricourt Oricourt, 16 septembre 2023, Oricourt.

Exposition d’aquarelles et dessins sur le patrimoine local et régional 16 et 17 septembre Château médiéval d’Oricourt Tarif réduit : 4 € et gratuit pour les – de 15 ans (l’accès à l’exposition est compris dans le prix d’entrée)

Lors de votre visite du château, vous serez acueillis dans la salle à manger par Michelle et Jean-Claude Menuey. Ils y exposent leurs aquarelles et dessins. Ces oeuvres ont été réalisées et sélectionnées tout spécialement pour les Journées européennes du patrimoine, sur le thème du patrimoine local et régional.

Château médiéval d’Oricourt 1 rue Nicolas Rolin 70110 Oricourt Oricourt 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 78 74 35 http://www.oricourt.com Édifié vers le milieu du XIIe siècle sur le bord d’un plateau, face à la plaine de Lure, Oricourt est un château fort à double enceinte (basse cour et haute cour). Deux tours carrées de 25 mètres de haut dominent les courtines et de profonds fossés.

À l’extérieur, côté village, a été érigé un imposant colombier. Dans ce rare ensemble médiéval, vous découvrirez écuries, puits, citerne, boulangerie, caves, grande cuisine, chapelle et autres salles. Gaucher, connétable du Comté de Bourgogne est seigneur d’Oricourt vers 1170. À la fin du Moyen Âge, c’est le chancelier de Bourgogne Nicolas Rolin, immortalisé par Van Eyck et fondateur des Hospices de Beaune, qui en est propriétaire. Oricourt est actuellement le château fort le mieux conservé de Franche-Comté. Il est en cours de restauration depuis 1969, date de sa première ouverture au public. RD123 à 7 km de Villersexel

