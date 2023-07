Visite libre du château d’Oricourt Château médiéval d’Oricourt Oricourt, 16 septembre 2023, Oricourt.

Visite libre du château d’Oricourt 16 et 17 septembre Château médiéval d’Oricourt Entrée : 4 € | Gratuit pour les – de 15 ans

Le château d’Oricourt vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Découvrez un lieu pédagogique et une architecture originale édifié vers le milieu du XIIe siècle.

À votre arrivée à l’accueil, un document écrit vous sera remis pour vous permettre de visiter le château avec un plan, des photographies et les indications nécessaires pour chaque salle accessible.

Ce document est également disponible en plusieurs langues (anglais, allemand, néerlandais et italien). Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi à tout moment vous joindre aux visites guidées en cours, qui sont programmées à 10h, 14h et à 16h (durée environ 1h30, guide conférencier).

Château médiéval d’Oricourt 1 rue Nicolas Rolin 70110 Oricourt Oricourt 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 78 74 35 http://www.oricourt.com Édifié vers le milieu du XIIe siècle sur le bord d’un plateau, face à la plaine de Lure, Oricourt est un château fort à double enceinte (basse cour et haute cour). Deux tours carrées de 25 mètres de haut dominent les courtines et de profonds fossés.

À l’extérieur, côté village, a été érigé un imposant colombier. Dans ce rare ensemble médiéval, vous découvrirez écuries, puits, citerne, boulangerie, caves, grande cuisine, chapelle et autres salles. Gaucher, connétable du Comté de Bourgogne est seigneur d’Oricourt vers 1170. À la fin du Moyen Âge, c’est le chancelier de Bourgogne Nicolas Rolin, immortalisé par Van Eyck et fondateur des Hospices de Beaune, qui en est propriétaire. Oricourt est actuellement le château fort le mieux conservé de Franche-Comté. Il est en cours de restauration depuis 1969, date de sa première ouverture au public. RD123 à 7 km de Villersexel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Jean-Pierre Cornevaux