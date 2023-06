Visites guidées du château médiéval de Thol Château médiéval de Thol Neuville-sur-Ain Neuville-sur-Ain Catégories d’Évènement: Ain

Neuville-sur-Ain Visites guidées du château médiéval de Thol Château médiéval de Thol Neuville-sur-Ain, 16 septembre 2023, Neuville-sur-Ain. Visites guidées du château médiéval de Thol 16 et 17 septembre Château médiéval de Thol Entrée libre. Visites guidées pour les adhérents de l’association Les Paladins de Thol (15 euros). Site aménagé pour les personnes à mobilité réduite : nous contacter pour organiser votre visite :-). À l’occasion des Journées du patrimoine, les propriétaires du château médiéval de Thol proposent des visites libres ouvertes à tous ainsi que des visites guidées payantes de l’intérieur de l’enceinte réservées aux adhérents de l’association Les Paladins de Thol (15 euros). L’occasion d’en savoir davantage sur la campagne de sauvegarde qui a débuté en septembre 2022 et se poursuivra jusqu’en 2027. L’accès au site du château médiéval de Thol est libre toute l’année. Château médiéval de Thol 499 montée du bry, 01160 Neuville-sur-Ain Neuville-sur-Ain 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 85 01 15 08 https://lespaladinsdethol.s2.yapla.com/fr/ https://www.facebook.com/sauverThol [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 01 15 08 »}] Le château médiéval de Thol est un pur produit de l’architecture médiévale. En ruines depuis 400 ans, il connaît depuis septembre 2022 une vaste campagne de sauvegarde. Le site, en pleine forêt, est accessible par une piste en terre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

