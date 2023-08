Représentation théâtrale : L’homme semence Château médiéval de Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Représentation théâtrale : L'homme semence
Dimanche 17 septembre, 17h00
Château médiéval de Simiane-la-Rotonde

« L'homme semence » est un spectacle inspiré du roman signé Violette Ailaud paru aux éditions Parole, proposé par la Compagnie Rêve d'un soir.

En 1852, Violette Ailhaud est en âge de se marier quand son village des Basses-Alpes est brutalement privé de tous ses hommes par la répression qui suit le soulèvement républicain de décembre 1851.

Château médiéval de Simiane-la-Rotonde
Simiane-la-Rotonde

Perché au sommet du village classé, le Château médiéval est aujourd'hui un des derniers témoins du passé de la famille Agoult-Simiane. La pièce maîtresse de ce lieu est la Rotonde, donjon de la fin du 12ème siècle qui abrite une superbe salle romane. Surmontée d'une coupole, ce chef-d'œuvre unique en Provence accueille chaque année en août le festival « Les Riches Heures Musicales de la Rotonde ». Durant la visite, vous découvrirez également les multiples vertus des huiles essentielles au sein du Laboratoire Sainte Victoire.

