Visite guidée du village Château médiéval de Simiane-la-Rotonde, 17 septembre 2022, Simiane-la-Rotonde.

Rendez-vous à l’entrée du château

Découvrez ce village de caractère et son centre ancien chargé d’histoire : les hôtels particuliers, la halle couverte, le clocher Saint Jean, l’église Sainte Victoire et les portes dans les remparts.

Château médiéval de Simiane-la-Rotonde Haut village, 04150 Simiane-la-Rotonde

0492731134 http://www.simiane-la-rotonde.fr Perché au sommet du village classé, le Château médiéval est aujourd’hui un des derniers témoins du passé de la famille Agoult-Simiane. La pièce maîtresse de ce lieu est la Rotonde, donjon de la fin du 12ème siècle qui abrite une superbe salle romane. Surmontée d’une coupole, ce chef-d’œuvre unique en Provence accueille chaque année en août le festival « Les Riches Heures Musicales de la Rotonde ». Durant la visite, vous découvrirez également les multiples vertus des huiles essentielles au sein du Laboratoire Sainte Victoire. Crédit photo : Jack Burlot

Le centre ancien est très riche en patrimoine historique et architectural :

Le château médiéval datant du XIIème siècle, avec son donjon qui a fait la renommée du village.

Les hôtels particuliers des XVIème et XVIIème siècles, édifiés par la noblesse locale qui prospère à cette époque.

Au détour des ruelles : le clocher Saint Jean, atypique sans son église, la halle couverte et son panorama sur la vallée ou encore l’église Sainte Victoire, les trois portes dans les remparts qui permettaient l’accès au village ou les anciennes échoppes.

Attention le village perché est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite. Chaussures confortables recommandées.



