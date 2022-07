Visite guidée du château Château médiéval de Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Visite guidée du château 17 et 18 septembre Château médiéval de Simiane-la-Rotonde Découvrez le château médiéval, son histoire, son architecture avec un guide. Château médiéval de Simiane-la-Rotonde Haut village, 04150 Simiane-la-Rotonde Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

0492731134 http://www.simiane-la-rotonde.fr Perché au sommet du village classé, le Château médiéval est aujourd’hui un des derniers témoins du passé de la famille Agoult-Simiane. La pièce maîtresse de ce lieu est la Rotonde, donjon de la fin du 12ème siècle qui abrite une superbe salle romane. Surmontée d’une coupole, ce chef-d’œuvre unique en Provence accueille chaque année en août le festival « Les Riches Heures Musicales de la Rotonde ». Durant la visite, vous découvrirez également les multiples vertus des huiles essentielles au sein du Laboratoire Sainte Victoire. Crédit photo : Jack Burlot Découvrez le château médiéval, son histoire, son architecture avec un guide.

Du XIIe siècle le donjon d’une incroyable originalité, trompe bien son monde : derrière ses murs lisses et fiers se révèle le beau décor sculpté d’une salle romane coiffée d’une coupole. À l’étage, les douze niches rayonnantes décorées de feuillages et de têtes grimaçantes supportent les douze nervures de pierre qui soutiennent une voûte en coupole dotée d’un oculus central.

Sans oublier l’aile sud avec la salle du XIVe siècle réaménagée en salle historique et à l’étage les trois pièces formant l’appartement Renaissance.

