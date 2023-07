Visite guidée du château de Chevreaux Château médiéval de Chevreaux Chevreaux Catégories d’Évènement: Chevreaux

Jura Visite guidée du château de Chevreaux Château médiéval de Chevreaux Chevreaux, 16 septembre 2023, Chevreaux. Visite guidée du château de Chevreaux 16 et 17 septembre Château médiéval de Chevreaux Visites par groupes de 25 à 30 personnes. Rendez-vous à 16h le samedi et le dimanche vers l’arbre de la liberté dans la cour basse du château de Chevreaux. La visite guidée vous exposera la mise en valeur du site du château réalisée par l’association grâce notamment aux jeunes bénévoles qui participent depuis 1990 aux chantiers internationaux. Château médiéval de Chevreaux 11 rue du Château, 39190 Chevreaux Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 84 85 95 77 https://www.accjura.fr https://www.chateaudechevreaux.com Site du château médiéval de Chevreaux. RD1083 sortie Digna ou autoroute A39 sortie n° 9 Cuiseaux / Cousance. Parking au pied du château, toilettes sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

