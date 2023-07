Animations médiévales au château de Chevreaux Château médiéval de Chevreaux Chevreaux, 16 septembre 2023, Chevreaux.

Animations médiévales au château de Chevreaux 16 et 17 septembre Château médiéval de Chevreaux

Découvrez les troupes médiévales, leurs animations et stands, combats et déambulations.

Au programme : animation spectacle, démonstration de feu et déambulations équestres, démonstration de savoir-faire (forge, taille de pierre) et jeux.

Château médiéval de Chevreaux 11 rue du Château, 39190 Chevreaux Chevreaux 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 84 85 95 77 https://www.accjura.fr https://www.chateaudechevreaux.com Site du château médiéval de Chevreaux. RD1083 sortie Digna ou autoroute A39 sortie n° 9 Cuiseaux / Cousance. Parking au pied du château, toilettes sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Les Amis de Chevreaux Chatel